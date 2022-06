ZOH: Stadt Paderborn gibt neue Busspur frei

Der Neubau der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) schreitet voran: Mit der Inbetriebnahme des Steig C an der Haltestelle Westerntor halten ab Montag, 13. Juni, zahlreiche Busse des Regionalverkehrs nicht mehr am Steig A3, sondern am neu eröffneten Steig C direkt neben der Marien-Apotheke.

Steig C wird am Montag für den Regionalverkehr in Betrieb genommen

Am Steig A3 werden Fahrgastinformationen zum Umzug angebracht.

Am Steig C halten ab Montag die Regionalbuslinien Richtung Delbrück, daneben aber auch Schulverkehre und Nachtexpresse. Folgende Linien sind von der Umstellung betroffen:

• S40 in Richtung Delbrück - Rheda-Wiedenbrück

• R41 in Richtung Delbrück - Sudhagen

• R45 in Richtung Elsen – Boke - Delbrück

• NE18 in Richtung Delbrück - Lippling/Ostenland

• NE19 in Richtung Hövelhof - Espeln/Hövelriege

• 420 in Richtung Hövelhof – Riege

• 432 in Richtung Bad Driburg - Willebadessen

• 470 in Richtung Borchen – Alfen

• 471 in Richtung Borchen – Dalheim

• 480 in Richtung Dörenhagen - Ebbinghausen

Ab dem 6. Juli halten zusätzlich die R81 in Richtung Herbram - Lichtenau, welche die 484 ersetzen wird, und die 485 in Richtung Lichtenau – Warburg am Steig C der zentralen Omnibushaltestelle Westerntor zu den schulrelevanten Zeiten am Mittag und Nachmittag. Als Wetterschutz dienen Fahrgästen am Steig C zwei brandneue Wartehäuschen, in welchen jeweils die aktuellen Fahrpläne der abfahrenden Regionalbusse aushängen. Weitere Infos gibt es auf www.fahr-mit.de