Überraschungsbesuch vom Zoll

Seit dem 1. Oktober 2022 liegt dieser bei 12 Euro. Seit der Einführung im Jahr 2015 wurde der Betrag von 8,50 Euro sukzessive erhöht.

Die Beamten rücken nach Paderborn, Höxter und Lippstadt aus. Sechs Autos machen sich auf den Weg zu einem Lebensmittelunternehmen. Dort angekommen, kündigen zwei Beamte die Kontrolle bei der Mitarbeiterin am Empfang an. Sie führt die Beamten über das Betriebsgelände zum Bürotrakt in die obere Etage. Von hier haben die Büroangestellten, der Betriebsleiter und der Geschäftsführer einen Blick in die Produktionshalle. Dort arbeiten Menschen in Schutzanzügen, mit Handschuhen und Haarnetzen an mehreren Produktionslinien.

Heute wird die Einhaltung des Mindestlohns nur bei Angestellten von Werkvertragsunternehmen überprüft, erläutert ein Zollbeamter. Zwei solcher Firmen mit ungarischen und rumänischen Staatsangehörigen arbeiten für den Betrieb im Kreis Paderborn. Da noch kein rumänischer Dolmetscher vor Ort ist, werden zunächst die ungarischen Mitarbeiter überprüft.

Lebensmittelhersteller arbeitet mit Werkvertragsunternehmen zusammen

Drei Frauen und ein Mann kommen in weißen Kitteln und Gummistiefeln in das Büro. Sie setzen sich an den Tisch. Eine Beamtin fragt: „Als was ist die Dame hier eingestellt?“ Der Dolmetscher übersetzt: „Zum Abwiegen der Produkte.“ „Haben Sie einen Beruf in Deutschland erlernt?“, fragt die Zollbeamtin. „Nein“. „Könnten Sie das vielleicht einmal alle fragen?“, ergänzt ein anderer Zollbeamter. Niemand hat einen Beruf in Deutschland erlernt. Da sich der Stundenlohn unterscheiden kann, sollen die Frauen und der Mann ihren Lohn verdeckt auf die Formulare schreiben. Wer besser, also mehr arbeitet, bekommt eine Prämie. „Wie viele Stunden arbeiten Sie?“, fragt die Zollbeamtin weiter. „Acht bis neun Stunden“, antwortet der Dolmetscher für die Frau. Die Arbeitszeit werde mit Chips erfasst, alle hätten 20 Tage bezahlten Urlaub.

Für die Arbeitszeiterfassung und die Entlohnung sind die Werkvertragsunternehmen verantwortlich. Aus Unternehmersicht geht es bei Werkverträgen eigentlich um eins: Akquise von Mitarbeitern. „Für uns ist dieses System besser, weil wir einfach keine Leute mehr bekommen“, sagt der Geschäftsführer. Insgesamt arbeiten etwa 1200 Menschen an mehreren Standorten aus rund 30 Nationen für den Lebensmittelbetrieb. Namentlich genannt werden, möchte der Geschäftsführer nicht.

„ Wir machen oft Delikte aus, die auf andere Straftaten hindeuten. “ Stefan Seipel

„Wir haben nichts zu verbergen, aber wir wissen auch, Werkverträge kommen bei vielen nicht gut an“, sagt er. Die Überprüfung der ungarischen Mitarbeiter ist abgeschlossen. Ein rumänischer Dolmetscher ist heute nicht mehr verfügbar. Daher überprüfen die Beamten nur die Pässe – mittels eines Dokumentenprüfgeräts. Zwei Zollbeamte warten in einem Bulli vor dem Betriebsgebäude. „Die Ausweise werden unter UV-Licht und Infrarot-Licht vom Prüfgerät gelesen“. Bis vor etwa fünf Jahren mussten zur Überprüfung noch Datenbanken durchsucht oder Identitäten durch die Bundespolizei oder Ausländerbehörde bestätigt werden.

Hauptzollamt Bielefeld ermittelt in 70 Verfahren

Bislang sind an diesem Donnerstag alle Pässe in Ordnung. Stefan Seipel rechnet auch nicht mit einem negativen Fund. Generell sei die Zahl der Verstöße bei unangekündigten Kontrollen eher niedrig. „Natürlich ist es sinnvoll unangekündigt zu kontrollieren. Aber diese Prüfungen beanspruchen viel Zeit und Personal. Das bremst unsere eigentliche Arbeit.“ Kontrollen aus konkretem Anlass seien effektiver.

Seit Anfang des Jahres ermittelt das Hauptzollamt Bielefeld in knapp 70 Verfahren. Schwarzarbeit habe viele Facetten. Von der Vorenthaltung von Arbeitnehmerentgelt, illegaler Ausländerbeschäftigung über Ordnungswidrigkeiten bis hin zu Sozialleistungsbetrugs: Kriminelle hätten immer neue Ideen. „Die aktuelle Masche ist, dass Menschen aus Drittstaaten eine Aufenthaltsgenehmigung für andere EU-Länder haben, etwa Polen, und diese dann trotzdem hier arbeiten. Das ist nicht erlaubt“, erläutert Seipel. Vielen sei das nicht bewusst. „Die wissen nichts davon und werden ausgebeutet.“ Andere wüssten aber genau, was sie da tun. Dass momentan viele Menschen aus Usbekistan, Turkmenistan oder aus Moldawien zum Arbeiten nach Deutschland kommen, überrascht Stefan Seipel.

Ungerechtigkeiten sollen aufgedeckt werden

Sein Ziel sei es, Ungerechtigkeiten wie das Nichtbezahlen des Mindestlohns aufzudecken. „Alle, die Profit daraus schlagen und Menschen auszubeuten, sind Kriminelle. Das sind keine Kavaliersdelikte“, sagt er. Zum Teil seien es mafiöse Strukturen, die er und seine Kollegen aufdeckten. „Bei Kontrollen finden wir immer öfter Waffen oder Drogen. Mittlerweile ist es Standard, dass wir Delikte ausmachen, die auf andere Straftaten hindeuten“, sagt der Zollbeamte.

Inzwischen ist es nach Zwölf. Die Prüfungen sind soweit abgeschlossen. Zwei Pässe lagen nur als Kopie vor. „Auf deren Prüfung warten wir noch“, sagt ein Zollbeamter.

Bundesweit überprüften Beamte am Donnerstag mehr als 4000 Arbeitgeber und befragten über 10.000 Arbeitnehmer. In 1200 Fällen soll es laut Pressemitteilung der Generalzolldirektion Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gegeben haben.