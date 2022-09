Zonta-Club Paderborn enthüllt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Seit April steht sie an der Pader. Die Figur ist mehr als zwei Meter hoch und aus korrodiertem Stahl. Und nun unverrückbar, denn sie hat ihren Platz gefunden: am Maltaweg. Dort steht das Kunstwerk als sichtbares Zeichen des Zonta-Clubs Paderborn gegen Gewalt an Frauen. Die 2,30 Meter hohe Statue zeigt eine Frau, die ganz klar Nein sagt.

20 Gäste, Freunde, Mitglieder, Sponsoren und Förderer des Zonta-Clubs Paderborn haben am Mittwochabend auf die Statue angestoßen und auf den Platz, den das Kunstwerk nun gefunden hat. Seit Ende April steht sie gegenüber vom Welcome-Hotel und dem Padersteinweg am Maltaweg, zwischen Bäumen und dem Fluss auf der anderen Seite.

Auf Dauer soll das Grün um die Statue noch landschaftsgärtnerisch gestaltet werden, „eine Wild-Blumenwiese ist geplant“, erzählt Zonta-Club-Mitglied Anne Kersting: „Wir freuen uns sehr, dass diese Idee umgesetzt werden konnte. Gemeinsam haben wir dieses deutliche Signal gegen Gewalt an Frauen auf den Weg gebracht. Das ist schon etwas Besonderes, so etwas Großes und nichts Temporäres, sondern eben ein unverrückbares Zeichen zu setzen“, betont die Frau, die sich stark für die Statue eingesetzt hatte.

Geschaffen hat die Statue der Kaunitzer Künstler Hans Kordes (56) im Auftrag des Zonta-Clubs Paderborn, eines Netzwerks engagierter berufstätiger Frauen. Die Stadt Paderborn hatte sie als Geschenk angenommen und dann nach einem passenden Standort gesucht. Temporär stand sie in der Innenstadt. Der Platz am Maltaweg ist jetzt als langfristiger Standort geplant.

„Ich finde, dass diese Statue nicht nur ein Mahnmal ist, sondern gleichzeitig ein Ermutigungsmal“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm am Mittwochabend bei der offiziellen Eröffnungsfeier: „Wir Frauen müssen endlich den Mund aufmachen und Stellung beziehen. Auch daran erinnert uns dieses Kunstwerk und ermutigt uns.“

Der Zonta-Club unterstützt international die Entwicklung starker Frauen und macht immer wieder durch unterschiedliche Aktionen auf in dem Zusammenhang wichtige Themen aufmerksam. Vor Ort ist der Zonta-Club aktiv und organisiert in Paderborn zum Beispiel „Orange your city“, eine Beleuchtungsaktion, die immer am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, stattfindet. In diesem Jahr muss allerdings aufgrund der Energiekrise darauf verzichtet werden. Alternativen würden derzeit diskutiert und entwickelt, teilt der Zonta-Club mit. Auch die starke Frau wird – um Strom zu sparen – aufgrund der aktuellen Energiepolitik nicht, wie zunächst geplant, beleuchtet.