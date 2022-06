Zu schnell unterwegs:  663 Fahrzeuge im Kreis Paderborn in sieben Stunden erwischt

Paderborn/Altenbeken/Salzkotten

Die Polizei Paderborn hat am vergangenen Freitag an zwei Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert. Innerhalb von sieben Stunden waren insgesamt 663 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Sechs Fahrer erwarte ein Fahrverbot, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sprach von „erschreckenden Zahlen“.