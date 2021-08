Zu Unrecht durchgefallen wegen Verspätung

Wegen einer Verspätung von fünf Minuten fiel die Paderborner Jura-Studentin Meliha Yalinkilicli durch ihre Examensprüfung. Zu Unrecht und unverhältnismäßig, urteilte das Bundesverwaltungsgericht vier Jahre später und hob damit die Urteile von zwei Vorinstanzen auf. Die Paderbornerin durfte die mündliche Prüfung Jahre später wiederholen und bestand! Jetzt klagt die 35-Jährige auf 126.000 Euro Entschädigung, weil ihr der Weg in einen juristischen Beruf verbaut war.

„Ich will keinem Böswilligkeit oder Absicht unterstellen, aber was mir damals geschehen ist, ist eine große Ungerechtigkeit!“, sagt Meliha Yalinkilicli. Rückblick: Es war der 21. Januar 2015, der ihr Leben und ihre gesamte Berufs- und Lebensplanung auf den Kopf stellte. Am Prüfungstag im Landgericht Bielefeld hatte die Studentin den ersten Teil des juristischen Staatsexamens bereits hinter sich. Nach einer Pause sollte es weitergehen. Wie lange diese Pause dauern sollte, darüber gab es im Nachhinein unterschiedliche Meinungen.