Zu wenig Plätze für Paderborner Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Obwohl auch die Lise-Meitner-Realschule künftig eine Schule des gemeinsamen Lernens ist, reichen die Plätze an Paderborns Schulen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht aus. Das wurde in der Sitzung des Schulausschusses deutlich.

Die Lise-Meitner-Realschule in Paderborn. An ihr wird künftig das gemeinsame Lernen praktiziert, Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf werden zusammen unterrichtet.

Im Schuljahr 2021/2022 hätten neun Kinder nicht in den Paderborner Schulen, die gemeinsames Lernen (GL) anbieten, untergebracht werden können, erläuterte die Schulrätin des Kreises Paderborn, Julia Schlüter. Die Jungen und Mädchen seien an GL-Schulen im Kreis vermittelt worden.

Für 2022/2023 waren es demnach 16, für das laufende Jahr 23/24 sind es neun. Für das Schuljahr 2024/2025 prognostiziert die Schulrätin, dass in den Paderborner Schulen 18 Plätze fehlen werden. Der Grund für die Entwicklung seien die seit 2018 steigenden Schülerzahlen.

Elf städtische Schulen praktizieren GL

Neben sechs Grundschulen bieten die Friedrich-Spee-Gesamtschule, die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule, die Gesamtschule Elsen, die Realschule in der Südstadt und die Lise-Meitner-Realschule gemeinsames Lernen an.

Roswitha Köllner (Linksfraktion) griff angesichts der fehlenden Plätze die Gymnasien an: „Es ist ein Skandal, dass die Paderborner Gymnasien es ablehnen, zieldifferent zu unterrichten.“ Sie hielten sich aus dem gemeinsamen Lernen fein heraus.

Die Kritik an den Gymnasien hält Christian Rörig von der CDU für ungerecht. Es sei nunmal so, dass das gemeinsame Lernen in der Gesellschaft durchaus umstritten sei. Rörig: „Frau Köllner, Sie unterstellen den Gymnasien unsolidarisches Handeln, aber die Gymnasien spiegeln mit ihrem Handeln die Interessenslage eines Teils der Gesellschaft wider.“

Einrichtungsbescheid für Lise-Meitner-Realschule ist da

Für Verwunderung im Ausschuss sorgte die Tatsache, dass die Realschule Schloß Neuhaus jetzt scheinbar doch noch nicht für das gemeinsame Lernen vorgesehen ist. „Am 13. Dezember haben wir den Einrichtungsbescheid für die Lise-Meitner-Realschule für das nächste Schuljahr bekommen, für die Realschule Schloß Neuhaus liegt er noch nicht vor“, sagte die stellvertretende Schulamtsleiterin Sabine Bauszus.

Wie berichtet, hatte die Entscheidung der Bezirksregierung als Schulaufsichtsbehörde, die beiden Realschulen für das gemeinsame Lernen auszuwählen, bei der Verwaltung und den Politikern für Unmut gesorgt. Aufgrund der räumlichen Enge sei vor allem die Realschule Schloß Neuhaus gar nicht in der Lage, die zusätzliche Aufgabe zu meistern, hieß es. Kritisiert wurde, dass die Bezirksregierung das Argument Raumnot nicht gelten lasse.