Zug entgleist: Junge (11) soll Metallrohr auf Gleise gelegt haben

Paderborn (WB). Nachdem am Sonntag kurz vor dem Bahnhof Paderborn-Sennelager ein Zug der Nordwestbahn entgleiste, weil er eine Metallrohr überfahren hatte, hat die Bundespolizei noch am Abend einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen elfjährigen Jungen, der das Stahlteil auf die Gleise gelegt haben soll.

Das Kind habe die Tat eingeräumt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Mit seinen elf Jahren sei der Junge nicht strafmündig.

Augenzeugen hätten von zwei Kindern berichtet, die kurz nach dem Unfall vom Tatort flüchteten. Weitere Hinweise führten die Bundespolizei auf die Spur des tatverdächtigen Jungen, den sie zuhause antraf. Vermutlich sei eine weitere Person im gleichen Alter mit dabei gewesen. Ob es noch weitere Tatbeteiligte gibt, wird ermittelt, ebenso woher die Stahlstange stammt.

Eine Verletzte – glimpflicher Verlauf für die 80 Fahrgäste

Der Unfall ereignete sich – wie berichtet – gegen 17.15 Uhr. Verletzt wurde eine Mitarbeiterin der Nordwestbahn, die sich im Fahrerstand aufhielt, durch umherfliegende Splitter einer Glastür am Bein. Sie kam in ein Krankenhaus. Die etwa 80 Passagiere blieben unverletzt. Die Feuerwehr evakuierte den Zug, der von Bielefeld in Richtung Paderborn mit 70 Stundenkilometern unterwegs gewesen war. Die Fahrgäste setzten ihre Fahrt mit Bussen fort. Durch den Unfall wurde eine Achse aus dem vorderen Drehgestell herausgerissen und der vordere Teil des Zuges entgleiste. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

„Wir waren alle sehr erschüttert. Zum Glück ist niemand schwerstverletzt worden“, sagte Steffen Högemann, Sprecher der Nordwestbahn mit Sitz in Osnabrück dieser Zeitung am Montag. „Wahnsinn. Wenn es sich bewahrheitet, dass es ein elfjähriges Kind war, fragt man sich natürlich, was da nicht richtig läuft.“

Gegen 3.30 Uhr war die Bergung am Montag abgeschlossen, der Zug stand wieder auf den Schienen und wurde nach Auskunft der Nordwestbahn zunächst in den Abstellbereich des Bahnhofs Osnabrück abgeschleppt. Zum Start am Montag ab 5.12 Uhr in Paderborn-Sennelager rollte der Verkehr der Nordwestbahn wieder. Es kam aber etwas zu Verspätungen, da die Strecke am Unfallort nur mit verringertem Tempo befahren werden konnte. Die Instandsetzung des Gleisbettes sollte am Dienstagmittag abgeschlossen sein.

Erheblicher Sachschaden

Das Stahlteil hat die Maße 120 x 10 x 10 Zentimeter. Die so genannte Metallrunge ist ein Vierkantrohr, das zur Ladungssicherung auf Güterwagen eingesetzt wird. Sie sei wohl, sagte der Bundespolizeisprecher, in der Nähe greifbar gewesen. Dort habe auch eine weitere Stange gelegen.

Am Zug und am Gleisbett sei erheblicher Sachschaden entstanden, so die Bundespolizei, der nach Einschätzung eines Bahnmitarbeiters „sicherlich im sechsstelligen Euro-Bereich“ liege. Zum Schaden machte die Nordwestbahn noch keine Angaben. Dazu müsse erst die Werkstatt das Fahrzeug untersuchen.

Kinder bis 14 Jahren schuldunfähig

Das Kind sei mit seinem elf Jahren „strafunmündig“, sagte der Bundespolizeisprecher. Denkbar seien aber zivilrechtliche Anspruche der DB Netz AG und der Nordwestbahn. „Wie wir damit verfahren, können wir noch nicht sagen. Das ist zu früh“, sagte der Nordwestbahn-Sprecher.

Kinder sind in Deutschland bis zum Alter von 14 Jahren schuldunfähig (Strafgesetzbuch § 19) und damit strafunmündig. Sie müssen auch nicht für einen verursachten Schaden aufkommen. Eltern haften für die Schäden, die ihre Kinder verursacht haben, wenn sie ihre elterliche Aufsichtspflicht verletzt haben.

Polizei: „Hätte in einer Katastrophe enden können“

„Auch wenn es dieses Mal vergleichsweise glimpflich verlief, kann man sich vorstellen, wie schnell so ein Unfall in einer Katastrophe hätte enden können“, führte die Bundespolizei weiter aus. „Das war weit mehr als ein Jugendstreich.“

Die Bundespolizei nimmt den Fall zum Anlass und bittet alle, die verdächtige Beobachtungen im Bahnbereich machen, sich an die Hotline der Bundespolizei unter 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.