Zukunft des Paderborner Arbeitslosenzentrums gesichert

Auf dem Weg in sein 25. Jahr des Bestehens haben die Mitglieder des Vereins Paderborner Arbeitslosenzentrum einen aktualisierten Vorstand gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Olaf Mittelstädt.

Claudia Richter ist aus dem Vorstand ausgestiegen. Sie widmet sich nach Angaben des Vereins nun gänzlich den Aufgaben im PSI (Paderborner Senioreninitiative). Neben Olaf Mittelstädt als erster Vorsitzender wurde auch sein Stellvertreter Uwe Böttcher im Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Christiana Sprenger als Nachfolgerin von Claudia Richter.

Alle Vorstandsmitglieder sind weiterhin aktiv in der Beratung. Auch wenn die endgültigen Anweisungen zur Umsetzung noch nicht vorlägen, so würden mit dem Bürgergeld die Probleme der Betroffenen nicht abnehmen, bedauert der Verein, der sich als Lobby für Arbeitslose versteht. So seien notwendige Änderungen gestrichen oder gar nicht erst angedacht worden. Das Paderborner Arbeitslosenzentrum sei daher froh, die erneute Förderzusage des Landes erhalten zu haben. Damit seien die Hilfsangebote des Vereins für die nächsten drei Jahre gesichert.

Der Vorstand begrüßt jeden, vor allem aus dem Pool der Betroffenen, der auch Interesse an einem Ehrenamt im PadAlz hat. Die Beratungsthemen seien vielfältig und interessant. Alle Ehrenamtlichen würden geschult und könnten sich ihren Schwerpunkt auswählen. Weitere Informationen sind über www.padalz.de oder unter 05251/18 43 667 erhältlich.