Zukunft des Theaters in Paderborn diskutiert

Bei der Podiumsdiskussion „Das Theater – Spielen im Horizont der aktuellen politischen Krisen“, zu der Muthea, die Bundesvereinigung Deutscher Musik- und Theaterfördergesellschaften, ins Paderborner Theater geladen hatte, ging es um exakt diese Fragen.

„Die Theater“, so formulierte es Katrin Lorbeer, Muthea-Vorsitzende und Moderatorin des Gesprächs, „haben in den krisenhaften Zeiten oft von sich selbst behauptet, relevant zu sein. Aber warum kommt diese Stellungnahme nicht stattdessen lautstark vonseiten des Publikums?“

Neben Lorbeer bezogen die Intendantin des Paderborner Theaters, Katharina Kreuzhage, der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Norbert Eke (Universität Paderborn), der Musiker und Kulturpreisträger der Stadt Paderborn, Uli Lettermann, sowie der neue Leiter des städtischen Kulturamts, Maximilian Zindel, im Theatertreff Stellung.

„Jüngeres Publikum fürs Theater begeistern“

Kreuzhage stellte fest, dass zwar die Zahl der Abonnenten in der laufenden Spielzeit rückläufig, die Zahl der im freien Verkauf erworbenen Tickets aber in erfreulichem Umfang gestiegen sei. Weit mehr als die Hälfte der Karten gehe an Menschen über sechzig. Insofern müsse man sich erhebliche Gedanken über Formate und Möglichkeiten machen, ein jüngeres Publikum für das Theater zu begeistern.

Interessanterweise spiele der Ticketpreis dabei keine so große Rolle, wie man vermuten würde. Die Regisseurin und Paderborner Intendantin freute sich über die völlig neuen Projekte, die während der Pandemie mit überraschendem Erfolg ausprobiert werden konnten, hier habe die Krise Experimente ermöglicht, die zuvor nicht denkbar gewesen wären.

„Zuhören und Sehen wieder neu trainieren“

Krisen böten, stimmte Professor Eke zu, immer auch die Chance zur Weiterentwicklung. Dabei gehe es nicht um vordergründigen Aktualismus, auch „klassisches“ Repertoire könne zeitgemäß inszeniert werden, und nichts spreche dagegen, im Theater Unterhaltung zu bieten, sofern sie nicht lediglich banal sei. Die Widerstände der jüngeren Generation könnten, so seine Analyse, sehr gut im Schulunterricht aufgelöst werden, wenn Zuhören und Sehen wieder neu trainiert, Inszenierungsanalysen erstellt würden. „Das fixt an“, berichtete der Kulturwissenschaftler von eigenen Erfahrungen, gab aber zu bedenken, dass eben nur theateraffine Lehrkräfte den Spaß am Bühnengeschehen zu vermitteln vermöchten.

Damit kam die nicht wirklich neue Bildungsdebatte in Spiel, die vielfach immer noch unterschiedliche Bewertung von „E“ und U“, die Feststellung, dass für kulturfremd sozialisierte Menschen eben nach wie vor große Barrieren bestehen, eine vermeintlich „spießige“ oder abgehobene Veranstaltung zu besuchen, selbst dann, wenn diese kostenlos ist.

Ganz radikal, nicht unwidersprochen von seinen Kolleginnen und Kollegen, formulierte Uli Lettermann hier: Die Wände zwischen Bühne und Zuschauerraum müssten abgerissen werden, die Kulturstätten wirklich offen für alle sein. „Die überbordende Arroganz der Jacketts verunsichert die Erstbesucher in den Theatern.“ Es bestehe sehr wohl ein Grundbedürfnis nach Kultur, gar müsse es „Tafeln“ für kulturelles Angebot geben. Wenn Künstler etwas mit Hingabe tun, sei dies immer richtig, egal in welcher Form. Und: die Kulturschaffenden sollten sich nicht rechtfertigen müssen – „ich bin sicher, dass ich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leiste“.

„Foren schaffen für Begegnung und Reflexion“

Der Wert von Kultur, bestätigte Maximilian Zindel, bestehe darin, Foren zu schaffen für Begegnung und Reflexion. Dieser Wert lasse sich nicht an Zahlen messen. Er berichtete, auf lokaler Ebene sei man breit aufgestellt und schätze auch die große freie Szene der in Stadt. Hier sei vielfach Förderung möglich, aber nicht unbegrenzt finanzierbar. Dennoch gelte es, Neiddebatten wie in der Hochphase der Pandemie zu vermeiden. Bei der kulturellen Bildung müsse die Lücke geschlossen werden zwischen dem durchaus vielfältigen Angebot für die Allerjüngsten und denen der engagierten und interessierten älteren Generation. Die jungen Erwachsenen dürften hierbei nicht aus dem Blick geraten. „Wir dürfen nicht müde werden, andere zu begeistern“.

Das unterstützte auch Lettermann: Viel mehr kulturelle Räume müssten sich öffnen. Und damit rannte er bei Katharina Kreuzhage offene Türen ein. Die Paderborner Theaterintendantin, nach ihrem Wunsch für befragt, zögerte nicht lange: „Ich wünsche mir ein 24 Stunden täglich geöffnetes Theaterfoyer.“