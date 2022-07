Zum Libori-Fest in Paderborn gibt es ab Samstag Krüge, Gläser und Souvenirs

Um 10 Uhr beim Sonderverkauf am Rathaus und ab Montag in der Tourist-Info

Paderborn

Die Krüge und Gläser des Paderborner Bierbrunnens zum Libori-Fest sind auch in diesem Jahr wieder vor dem eigentlichen Start erhältlich. Am Samstag, 16. Juli, werden sie im Vorverkauf ab 10 Uhr vor dem historischen Rathaus angeboten. „Natürlich gibt es dort auch wieder die Libori-Herzen und das Libori-Festivalbändchen“, verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung.