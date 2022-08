Zum Tod von Michail Gorbatschow: So war sein Paderborn-Besuch

Die Nachricht vom Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow hat weltweit Trauer ausgelöst. In Paderborn war der bekannte und beliebte Politiker am 27. und 28. Februar 1998 zu Gast, wo er von mehr als 7000 Menschen auf dem Rathausplatz und bei einem Festvortrag in der Maspernhalle begeistert begrüßt und gefeiert wurde. Eine Erinnerung.

Bereits im Juni 1989 gab es erste Anzeichen für einen Besuch Gorbatschows in Stukenbrock und Paderborn, schrieb der damalige Lokalchef des WESTFÄLISCHEN VOLKBLATTES, Georg Vockel, in einem damaligen Bericht. So sei geplant gewesen, bei einem Deutschlandbesuch einen Abstecher nach Stukenbrock zu unternehmen und dort die Massengräber für sowjetische Kriegsgefangene zu besuchen. Daraus wurde allerdings nichts. Wegen der Terminfülle musste sein Besuch in Ostwestfalen abgesagt werden, aber seine Frau Raissa landete mit Hannelore Kohl und Christina Rau in einer Sondermaschine in Paderborn-Ahden am 13. Juni 1989.