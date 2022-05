Zwei Einbrüche in Paderborn – Zeugen gesucht

Nach zwei Einbrüchen am Mittwochvormittag, einem in der Paderborner Innenstadt und einem im Stadtteil Wewer, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Wohnung in der Innenstadt und ein Haus in Wewer betroffen

Am Mittwoch, 25. Mai, zwischen 8.15 Uhr und 10.25 Uhr war ein Einfamilienhaus am Pagels Hof in Wewer betroffen. Die Bewohnerin des Hauses verließ das Anwesen gegen 8.25 Uhr und wunderte sich bei ihrer Rückkehr gegen 10.25 Uhr über die heruntergelassenen Jalousien. Diese habe sie vor Verlassen hochgezogen. Zudem stellte sie Beschädigungen an der Haustür fest. Die 50-Jährige informierte von einer Nachbarin aus die Polizei und ihren Mann, der das Haus kurz vor ihr verlassen hatte. Dieser bestätigte, dass der oder die Täter das Büro durchwühlt und seine Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag mitgenommen hätten.

Der zweite Einbruch, im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Westernmauer, könnte etwas später verübt worden sein. Der Bewohner verließ seine Wohnung am Mittwoch gegen 9.15 Uhr verlassen und als er gegen 12.15 Uhr zurückkehrte, stand die zuvor abgeschlossene Wohnungstür offen. Der oder die Täter klauten eine Playstation 4 und zwei JBL-Boxen.

In beiden Fällen fragt die Polizei: Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen in oder am Haus gesehen oder kann sonstige Angaben zum möglichen Tathergang machen? Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251/3060 zu melden.