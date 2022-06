Zwei Radfahrer nach Zusammenstoß in Paderborn schwer verletzt

Paderborn

Zwei Fahrradfahrer sind in Paderborn bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger fuhr am Dienstag auf einem Radweg, als plötzlich ein anderer Mann über eine Holzbrücke auf den gleichen Weg auffuhr und mit ihm kollidierte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.