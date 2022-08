Zwei Radlerinnen bei Zusammenstoß in Paderborn schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Paderborn haben am Donnerstagmorgen beide Unfallopfer schwere Verletzungen erlitten.

Nach Polizeiangaben war eine 45-jährige Radlerin gegen 9 Uhr auf dem Radweg am Willebadessener Weg in Richtung Auf der Lieth unterwegs. In Höhe des Kindergartens bog eine 38-jährige Frau aus der Grundstückszufahrt ein und missachtete die Vorfahrt.

Die Räder kollidierten und die Radlerinnen prallten mit ihren ungeschützten Köpfen gegeneinander. Sie stürzten und verletzten sich schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.