Zwei Schwerverletzte auf der B64 in Paderborn

Bei einem Unfall auf der B64 sind am Montagmorgen laut Polizei eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war rund eine Stunde gesperrt.

Verkehrsunfall am Montagmorgen – Polizei: Vorfahrt missachtet

Eine 32-jährige Frau fuhr gegen 6.30 Uhr mit einem Mitsubishi („Space Star“) auf dem Enger Weg zur B64. Beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße in Richtung Rietberg missachtete sie den Angaben zufolge die Vorfahrt eines von links kommenden 53-jährigen Mitsubishi-Outlander-Fahrers. Der Mann war auf der B64 in Richtung Delbrück unterwegs und überholte einen Lkw, der nach rechts in den Enger Weg abbog.

In Höhe der Einmündung kollidierten die Autos und schleuderten auf den Gegenfahrsteifen. Mit starken Beschädigungen blieben sie liegen. Die 32-Jährige und der 53-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Rheda-Wiedenbrück gebracht.