Zwei Schwerverletzte bei sieben Fahrradunfällen im Kreis Paderborn

Insgesamt sieben Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern wurden der Polizei am Wochenende im Kreis Paderborn gemeldet – sechs in Paderborn, einer in Salzkotten. In zwei Fällen zogen sich die Unfallopfer schwere Verletzungen zu.

Am Samstag gegen 14.10 Uhr war ein 21-jähriger Mountainbike-Fahrer in Paderborn auf der Residenzstraße in Richtung Sennelager unterwegs. Als vor ihm ein Auto bremste, betätigte er seine Vorderradbremse zu stark und flog über den Lenker. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr etwa eine Stunde später, gegen 15.13 Uhr, ein 28-jähriger Radfahrer auf der Aldegreverstraße in Paderborn in Richtung Balhornstraße. Beim Überqueren der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Mercedes-Fahrers, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Der Radler, der laut Polizei ohne Helm unterwegs war, prallte gegen das Auto und flog über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe. Er landete auf der Straße und erlitt leichte Verletzungen. Auch für ihn ging es zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Fast zeitgleich stürzte eine 62-jährige Radfahrerin auf dem Fuß- und Radweg an der Driburger Straße. Sie fuhr stadteinwärts und bremste vor der roten Ampel am Weißdornweg. Am Unfallort lag Rollsplitt auf dem Pflaster, und das Fahrrad rutschte weg. Die leicht verletzte Radlerin konnte selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus fahren.

Radfahrerin missachtet Rotlicht der Ampel

Am Sonntag fuhr ein 44-jähriger Mountainbike-Fahrer um 12.45 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen An der Talle in Richtung Marienloh. Er überquerte bei Grün den Diebesweg, als plötzlich von rechts eine Radlerin gegen sein Fahrrad fuhr und stürzte. Die 71-jährige Pedelec-Fahrerin war auf dem Radweg am Diebesweg in Richtung Senne unterwegs und hatte das Rotlicht der Ampel missachtet. Sie trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Mountainbike-Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 70-jähriger Radfahrer an der Detmolder Straße stadteinwärts. Kurz vor den Augustdorfer Straße rutschte er mit einem Fuß vom Pedal und stürzte. Er verletzte sich leicht am ungeschützten Kopf. Rettungssanitäter versorgten den Senior am Unfallort.

Ein 57-jähriger Radler fuhr gegen 20.50 Uhr auf dem Radweg am Heierswall an der Schwimmoper vorbei in Richtung Neuhäuser Tor. An der Bushaltestelle Maspernplatz wollte er die Straße überqueren. Der Mann kam an der Bordsteinkante zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Unfall in Salzkotten ereignete sich den weiteren Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag. Ein Autofahrer meldete einen gestürzten Radfahrer auf der Verlarer Straße zwischen Lippstadt-Hörste und Salzkotten-Verlar. Der Radler lag im Graben und hatte offensichtlich Kopfverletzungen erlitten. Die vom Zeugen angebotene Hilfe lehnte der Mann ab, stieg wieder auf sein Rad und fuhr in Schlangenlinien in Richtung Verne. Sicherheitshalber fuhr der Zeuge langsam hinter dem Radfahrer her und alarmierte die Polizei. Eine Streife stoppte den verletzten Radfahrer in Verne. Der 54-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinwirkung und musste mit zur Blutprobe. Medizinische Hilfe lehnte der Verletzte weiterhin vehement ab. Er kam in die Obhut von Angehörigen.