Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B1 in Paderborn

Gegen 17.23 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit einem Volvo auf der B1 in Richtung Bad Lippspringe. Etwa 500 Meter vor der Abfahrt zum Diebesweg geriet er laut Polizei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Focus, der von einem 67-jährigen Mann gefahren wurde.

Der ebenfalls 61-jährige Fahrer eines hinter dem Ford Focus fahrenden Ford Kuga konnte noch nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit den beiden ersten Pkw zu vermeiden, wie die Polizei am Sonntagabend weiter berichtete. Er fuhr jedoch gegen die rechtsseitige Leitplanke, wodurch auch sein Wagen leicht beschädigt wurde. Ihm folgten zwei weitere Pkw, ein Nissan Qashqai und ein Mercedes.

Feuerwehr befreit Fahrer

Der 50-jährige Fahrer des Nissan Qashqai touchierte den Ford Focus und geriet daraufhin ins Schleudern, woraufhin er mit dem nachfolgenden Mercedes kollidierte. Die Einsatzstelle erstreckte sich laut Feuerwehr über rund 100 Meter.

Der Ford wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Foto: Per Lütje

Sowohl der Fahrer des Volvo als auch der Fahrer des Ford Focus erlitten schwere Verletzungen und wurden nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Paderborn waren unter dem Einsatzstichwort „mehrere eingeklemmte Personen“ zu dem Verkehrsunfall auf die B1 gerufen worden und mit insgesamt elf Fahrzeugen vor Ort. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fahrer des Volvos in seinem Wagen eingeschlossen“, so Brandamtmann André Lorang. Er wurde, nach rettungsdienstlicher Erstversorgung, mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit. „Der Fahrer des Ford konnte vor Eintreffen der Rettungskräfte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.“

Gesamtschaden etwa 35.000 Euro

Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das Auto des Unfallverursachers sowie der Ford Focus wurden durch den Aufprall total beschädigt. Sie wurden, wie auch der Nissan und der Mercedes, von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Sie sicherte Spuren am Unfallort, um die Ursache zu klären. Die B1 war während der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Dubelohstraße und Diebesweg in beide Richtungen gesperrt, es bildeten sich an den jeweiligen An- und Abfahrten längere Staus. Die Bundesstraße wurde gegen 20.15 Uhr wieder freigegeben.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit etwa 40 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte zusätzlich die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr, leuchtete die Einsatzstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und streute ausfließende Betriebsstoffe ab.