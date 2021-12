Zwei Unfälle fordern  zwei Leichtverletzte 

Autofahrerin übersieht in Paderborn Radfahrer - kurzer Stau an Anschlussstelle der B1

Paderborn

Bei zwei Verkehrsunfällen in Paderborn wurden am Dienstag zwei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es nach einem der Unfälle dabei an der Anschlussstelle der B1 am Diebesweg kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.