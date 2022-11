Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall in Paderborn

Paderborn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Borchener Straße in Paderborn haben sich am frühen Dienstagmorgen eine 52-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann Verletzungen zugezogen. Im Berufsverkehr bildeten sich in Folge des Unfalls Rückstaus, in denen sich zwei weitere Kollisionen mit Sachschäden ereigneten.