Zwei Verletzte bei drei Unfällen auf Heinz-Nixdorf-Ring

Fast zeitgleich ereigneten sich am Donnerstagmorgen (12. Januar) drei Auffahrunfälle in Paderborn. Das teilte die Polizei mit. Zwei Insassen erlitten demnach Verletzungen. Insgesamt waren ein Bus und sechs Autos beteiligt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr: Ein Busfahrer (26) war ohne Fahrgäste auf dem linken Fahrstreifen des Heinz-Nixdorf-Rings in Richtung Dubelohstraße unterwegs. Im Rückstau in Höhe der Ampel an der Einmündung Almepark prallte er auf das Heck eines Renault Modus. Der Autofahrer, ein 38-jähriger Mann, zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Direkt danach kam es zu einem zweiten Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Wegen der verunglückten Fahrzeuge war der linke Fahrstreifen auf dem Heinz-Nixdorf-Ring blockiert. Kurz nach dem Busunfall hielt eine VW-Polo-Fahrerin (23) auf dem rechten Fahrstreifen neben der Unfallstelle vor der roten Ampel. Hinter ihr stoppte eine Frau mit einem Skoda Kamiq. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer prallte auf den Skoda auf und schob diesen auf den Polo. Bei diesem Unfall erlitt die Skoda-Fahrerin (31), die sich mit ihrem Auto an der mittleren Position befand, Verletzungen. Sie wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Dritter Auffahrunfall

Der dritte Unfall ereignete sich, als die Polizei an den Unfallstellen eintraf. Dieses Mal knallte es im Gegenverkehr: Ein in Richtung Frankfurter Weg fahrender Audi-A3-Fahrer fuhr bei roter Ampel auf einen VW Golf auf. Bei dieser Karambolage entstand nur leichter Sachschaden.

Insgesamt waren an diesen drei Unfällen sechs Autos und ein Bus beteiligt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15.000 Euro, so die Polizei.