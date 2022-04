Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Paderborn

Zwei Autos waren an dem Unfall am frühen Dienstagmorgen beteiligt.

Gegen 5.15 Uhr war ein 39-jähriger Toyota-Auris-Fahrer auf der Münsterstraße in Schloß Neuhaus in Richtung Delbrück unterwegs. An der Anschlussstelle zur A33 in Richtung Brilon bog er nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Autos. Der 32-jährige Audi-A4-Fahrer war auf dem Weg nach Paderborn und prallte frontal gegen den abbiegenden Toyota. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Feuerwehr Paderborn

Der Audi-Fahrer (32) sowie ein Beifahrer (44) im Toyota erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Münsterstraße und die Autobahnzufahrt waren bis 6.45 Uhr gesperrt. An der Einsatzstelle befanden sich zeitweise bis zu 30 Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Paderborner Feuerwachen Nord, Süd und des Löschzuges Schloß Neuhaus.