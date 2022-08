Zweiter Mobilitätstag in der Paderborner Innenstadt

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019 präsentiert die Stadt Paderborn am 27. August 2022 von 11 bis 17 Uhr den zweiten Mobilitätstag in der Paderborner Innenstadt, an dem sich wieder alles um die Themen Mobilität und Verkehr drehen wird.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019 präsentiert die Stadt Paderborn am 27. August 2022 von 11 bis 17 Uhr den zweiten Mobilitätstag in der Paderborner Innenstadt, an dem sich wieder alles um die Themen Mobilität und Verkehr drehen wird.

Auch in diesem Jahr stehen - wie es in einer Pressemitteilung heißt - aktuelle Entwicklungen und nachhaltige Mobilitätsformen sowie die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der die Stadt Paderborn auf den Schulhof des Gymnasiums Theodorianums einlädt.

Los geht es demnach um 11 Uhr mit der Siegerehrung der Aktion „Stadtradeln“, bei der in diesem Jahr wieder zahlreiche Kilometer für den Klimaschutz erradelt wurden.

Wer auch in Zukunft mehr in die Pedale treten möchte oder sich einfach für die neusten Entwicklungen beim Thema Radfahren interessiert, sei auf dem Mobilitätstag genau richtig: So informiert etwa das Paderborner E-Bike Startup SMAFO über City E-Bikes mit GPS Tracking und eigener App.

Der Cube Store Paderborn by liquid-life.com bietet am Mobilitätstag neben einer kleinen Ausstellung an Fahrrädern und E-Bikes die Möglichkeit, sich über das Bikeleasing zu informieren.

Auch das Unternehmen Löckenhoff + Schulte soll sich mit einer Reihe von Fahrzeugen auf dem Schulhof des Theodorianums präsentieren.

Wer sich für Transportlösungen und urbane Mobilität interessiert, kann sich am Stand von Pakumo über (Elektro-)Lastenräder und Anhänger informieren. Darüber hinaus will das Unternehmen zwei seiner Mobilitäts- und Citylogistikprojekte vorstellen.

Wer die Innenstadt am Mobilitätstag mit dem Fahrrad besucht, kann dieses laut Ankündigung kostenlos am Stand der Paderborner Radstation durchchecken lassen. Die Radstation ist ein gemeinnütziges Projekt, das in Kooperation mit dem Jobcenter des Kreises Paderborn und der Stadt Paderborn angeboten wird.

Einen Blick in die Zukunft wirft dem Programm zufolge beim Mobilitätstag der Verein Neue Mobilität Paderborn (NeMo). Mobilität, Energie und Digitalisierung ganzheitlich betrachten – dieses Ziel verfolgt laut Mitteilung der Verein, in dem sich Netzwerkpartner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen zusammengefunden haben. Im Zentrum steht die Entwicklung und Umsetzung eines schwarmartigen Mobilitätssystems, über das sich die Besucher am Stand von NeMo informieren können.

Auch die städtischen Ämter präsentieren sich vor dem Theodorianum. Mit dabei ist unter anderem das Straßen- und Brückenbauamt, das an einer Modellkreuzung das indirekte Linksabbiegen für den Radverkehr erklärt. Zusammen mit der Aktion „Sicher auf dem Rad“ ist auch die Abteilung Radverkehr vor Ort. Begleitet wird sie - als Kinderattraktion - von der „Bummelfee“, die gemeinsam mit „Frank und seinen Freunden“ zum Singen und Tanzen einlädt.

Wer einmal die Perspektive von Kindern im Straßenverkehr einnehmen möchte, ist am Stand des Stadtplanungsamtes richtig: An den überdimensionalen Gulliver-Autos der Dekra können die Besucher die Verkehrswelt einmal aus Kinderaugen sehen. Das soll das Bewusstsein für die kleineren Verkehrsteilnehmer schärfen, für die ein geparktes Auto zu einem Sichthindernis werden kann. Darüber hinaus sammeln die Mitarbeiter des Amtes Feedback und Anregungen zum „Integrierten Mobilitätskonzept Paderborn (IMOK)“ und stellen die Arbeit der Schulwegplanung vor.

Am Stand des Haupt- und Personalamtes gibt die Stadtverwaltung zudem Einblick in ihr Mobilitätskonzept – vom Lastenrad über E-Autos bis zum Dienstradleasing.

Fahren und spielen wie vor 100 Jahren – so lautet das Motto, wenn die Hochradfahrschule des Aktionskünstlers Florian vor Ort ist. Am Mobilitätstag kann jeder seinen persönlichen „Hochradführerschein “ erwerben. Für die kleinsten Gäste ist ein Nostalgiespielplatz mit Tretautos, Dreirädern und Blechspielzeug aus verschiedenen Epochen. Kinderschminken und das Basteln von Ballonfiguren runden das Programm ab.