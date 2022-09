Beratung für Studierende in Paderborn wird fortgesetzt 

Welcher Studiengang ist für mich der richtige? Wie sieht eigentlich meine berufliche Zukunft nach dem Studienabschluss aus? Und wie kann es weitergehen, wenn ich Zweifel bekomme, ob der gewählte Studiengang der richtige für mich ist? In diesen und anderen Fragen stehen Studierenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung der Universität Paderborn und die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Paderborn unterstützend zur Seite. Ihre bewährte Zusammenarbeit wollen die beiden Partner auch in Zukunft fortsetzen und haben jetzt mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrags die Weichen gestellt.

Die Zentrale Studienberatung und die Arbeitsagentur agieren seit vielen Jahren als verlässliche Begleiter. Die Zentrale Studienberatung der Universität begleitet die Studierenden bei Fragen während ihrer gesamten studentischen Laufbahn. Die Agentur für Arbeit ergänzt dieses Angebot mit umfassender Berufsberatung für Studierende. Themen wie Jobeinstieg, berufliche Neu- oder Umorientierung sowie Studienzweifel könnten hier offen und ohne Druck thematisiert werden, teilt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung mit.

Durch verschiedene Schwerpunkte könnten demnach die Beraterinnen und Berater der Agentur sowohl Studienanfänger wie auch Absolventen kurz vor Ende des Studiums vollumfänglich beraten. Die Universität stellt dabei das Beratungsbüro zur Verfügung und ermöglicht somit den eigenen Studierenden kurze Wege zu einem umfassenden Angebot.

„Wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit der Arbeitsagentur die Beratungs- und damit auch Serviceangebote für unsere Studierenden unkompliziert erweitern und ausbauen können“, sagt Simone Probst, Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität Paderborn, bei der Unterzeichnung des Vertrags.

Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur, pflichtet dem bei: „Wir möchten mit unseren Beratungsteams gerne möglichst nah an den Menschen sein, die unsere Unterstützung benötigen. Durch die Zusammenarbeit mit der Universität stehen uns Räumlichkeiten zur Verfügung, die den Studierenden den langen Gang in unsere Büros an der Bahnhofstraße ersparen.“

Neben Beratungsangeboten werden auch Informationsveranstaltungen angeboten. Ein Gespräch mit der Berufsberatung in der Universität Paderborn kann ohne Terminabsprache in Anspruch genommen werden. Das Beratungsbüro der Agentur für Arbeit in der Universität Paderborn in Raum I1.303 ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr besetzt. Wer die Dienstleistungen lieber mit Termin in Anspruch nehmen möchte, kann diesen unter der Telefonnummer 05251/120-200 oder per E-Mail an [email protected] vereinbaren.