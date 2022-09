Zwischen Aufbruch und Heimkehr: Theater Paderborn feiert Premiere der „Odyssee“

Paderborn

Der Krieg ist vorbei. Es ist Zeit zurückzukehren. Aber wohin, wenn doch allen bewusst ist, dass die alte Welt, die sie vor dem Krieg zurückgelassen haben, längst nicht mehr existiert? Eben war man noch Kriegsheld und Eroberer – jetzt ist man ein Fremder im eigenen Land. Und was ist das eigentlich: Heimat? All diese Fragen greift das Paderborner Theater auf in der „Odyssee“ von Roland Schimmelpfennig.

Von Rebecca Borde