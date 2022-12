Eine ukrainische Familie in Paderborn: Zwischen Dankbarkeit und Heimweh

In der Zentralukraine hatten die Romanenkos ein Kinderheim. Sieben ihrer neun Kinder sind Pflegekinder und haben schon viel erlebt, ein Kind ist adoptiert. Ihre leibliche Tochter Valeria ist 21 Jahre alt. Bevor sie aufbrachen, lebten sie nur wenige Monate in ihrem neuen Haus. „Wir wohnen mittlerweile länger in Paderborn als in unserem Haus in der Ukraine“, erzählt Olga Romanenko. Und fügt nachdenklich hinzu: „Dabei dachten wir bei unserer Flucht im März, wir seien in einem Monat wieder Zuhause.“

Jedes Kind durfte bei ihrer Flucht nur ein Spielzeug mitnehmen

Jedes Kind durfte ein Spielzeug mitnehmen. So klammerte sich der sechsjährige Ivan an seinen Dino, der vierjährige Murat an seinen Kuschelhasen und die achtjährige Veronika nahm ihre Puppe als Tröster fest in den Arm, als es mit elf Personen in einem Acht-Personen-Wagen losging. „Innerhalb einer halben Stunde waren wir unterwegs, als wir das Okay der für die Pflegekinder zuständigen Behörde hatten“, berichtet Roman Romanenko (48). Er ist ukrainisch-orthodoxer Priester, über die russisch-orthodoxe Diakonie in Köln entstand der Kontakt nach Paderborn. Heute gestaltet er bereits Gottesdienste in der Paderborner Marktkirche mit. Das Deutsche Rote Kreuz und viele spontane Helfer richteten der Familie mitten in Paderborn eine Wohnung ein. Vier Jungs teilen sich ein Zimmer, drei Mädchen ein anderes. Natürlich ist es eng und der Traum von einem Haus mit Platz für alle groß. Aber Klagen ist nicht die Devise der Romanenkos. Ihre ist Dankbarkeit: dafür dass die Kinder ohne Angst leben können. Und sie werden es nicht müde, den vielen deutschen Helfern zu danken.

Sprachkurse helfen Hürden zu meistern

Das Heimweh ist dennoch groß. So geht es vielen der mehr als 216.000 Ukrainern, die bis Ende Oktober in Nordrhein-Westfalen angekommen sind. Während die Kinder in Schule und Kindergarten Ablenkung finden, fällt es den großen Töchtern Anastasija (19) und Valeria (21) weitaus schwerer, die Vergangenheit so gut es geht auszublenden. Zu tief sind die Wurzeln, die sie in der Ukraine geschlagen haben. Valeria hatte gerade ein Kolleg für Musik absolviert auf dem Weg zur Dirigentin, als der Krieg ihre Pläne auf Eis legte. Außerdem vermisst sie ihren Verlobten. Ihre jüngere Schwester sehnt sich nach ihren Freunden und ihrem Beruf. Sie ist Krankenschwester und klingt tapfer. Das hat sie von ihren Eltern gelernt. „Wir müssen nach vorne gucken, den Kleineren ein Vorbild sein und dem Alten nicht nachweinen“, sagt ihre Mutter. Das sei für Teenager eine schwere Bürde. Kurse helfen den jungen Frauen, wenigstens die sprachliche Hürde langsam zu meistern. Auch die Eltern lernen fleißig Deutsch.

Übersetzungs-Apps helfen bei der Verständigung mit der Schule

Ivan ist sechs und plötzlich zum Schulkind geworden. Denn in der Ukraine wäre er erst mit sieben eingeschult worden. Nun war es schon im Sommer soweit und dank der Schultüte keine große Hemmschwelle. Stolz zeigt er ein Bild, das er gemalt hat und das in der Schule ans Fenster gehängt werden soll. „Guten Morgen“, trällert er im Flur. Er geht wie die meisten seiner Geschwister auf eine Förderschule im Kreis Paderborn und lernt mit deutschen Kindern gemeinsam. Seine beiden großen Brüder Maksim und Ilija gehen auf das Paderborner Theodorianum. „Sie sind in einer Klasse nur mit ukrainischen Kindern“, sagt ihre Mutter. Das sei nicht immer ideal. „So bleiben sie unter sich.“

Die kleineren Geschwister hingegen knüpften viele neue Kontakte und sprächen automatisch mehr Deutsch. Murat, der Jüngste, ist vier und kommt mit Händen und Füßen ganz gut zurecht in seiner Kita. Jeden Tag bringt er neue Wörter mit nach Hause. Wenn Lehrer oder Erzieher sich melden, helfen Übersetzer oder Übersetzungs-Apps. „Das Wichtigste ist erst einmal, die deutsche Sprache zu lernen“, sagt Roman Romanenko. Und das sei wirklich schwer.

Über die russisch-orthodoxe Diakonie in Köln entstand der Kontakt nach Paderborn: Mittlerweile gestaltet Roman Romanenko bereits Gottesdienste in der Paderborner Marktkirche mit. Foto:

Die Pflegekinder der Romanenkos hatten schon einiges hinter sich, als sie zu ihnen kamen. „In unserer Stadt war es noch relativ ruhig, es gab keine schlimmen aktiven Kämpfe“, sagt Olga Romanenko. Aber die zahlreichen Luftalarme, bei denen sie in den Keller flüchten mussten, hätten schon gereicht, um die Kinder psychisch an ihre Grenzen zu bringen. „Auch der staatliche Dienst hat uns dann empfohlen, zu fliehen.“ Psychologisch betreut werden die Kinder online aus der Ukraine. „Wären wir geblieben, hätten die Kinder das nicht verkraftet“, ist Olga Romanenko sicher.

Dennoch hat sie Angst vor der Rückkehr. „Wer weiß, wie wir empfangen werden“, betont sie. Auch wenn die meisten Freunde ihre Flucht unterstützt und begrüßt haben wegen der Kinder, gebe es einige wenige, die ihnen ein schlechtes Gewissen einreden wollten. So hat sie auf Libori ein Foto ihrer begeisterten Kinder gepostet, weil „ich so erleichtert war, sie lachen zu sehen“. Viele freuten sich mit. Doch sie musste sich auch Kommentare anhören wie: „Unsere Kinder sitzen im Keller und haben kein Fenster und ihr feiert!“

Heimweh bleibt bei allen groß

Sie möchten auf jeden Fall irgendwann zurück, aber das Leben hat sie gelehrt, dass es oft anders kommt, als man denkt. „Wir haben es uns abgewöhnt, Pläne zu machen“, sagt Olga Romanenko. Was den Blick auf den Krieg angeht, haben sie alle Phasen durch: Unverständnis, Angst, Wut, Depression. „Es bleibt am Ende einfach das Gefühl, ausgeliefert zu sein.“ Es bleibe aber auch zum Glück das Gefühl, dass es in Deutschland so viele tolle Menschen gibt, die „uns einfach so geholfen haben und immer noch für uns da sind“. Diesen Menschen wünschen sie kurz vor Heiligabend ein wunderschönes Weihnachtsfest, denn sie selbst müssen sich noch etwas gedulden. „Wir feiern ja erst am 7. Januar Weihnachten“, erzählt Roman Romanenko. Wären sie in der Ukraine, würden sie zu Freunden und Verwandten gehen und Weihnachtslieder singen. „Wir vermissen unsere engsten Vertrauten, die in der Ukraine geblieben sind, sehr“, sagt Olga Romanenko. Doch so unterschiedlich die beiden Welten momentan sind, eins ist hier wie dort gleich: „Alle Kinder freuen sich auf Weihnachten!“

Wer einen Tipp für die Romanenkos hat auf der Suche nach einem Miethaus in und um Paderborn, kann sich gerne per E-Mail melden an: [email protected]