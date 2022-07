Paderborner (21) Opfer von Telefonbetrug – Kriminelle ergaunern 1000 Euro

Der 21-Jähriger erhielt am Montag einen Anruf auf seinem Handy. Eine männliche Stimme gratulierte ihm zu einem Gewinn von knapp 40.000 Euro. Den Transport des Geldes müsse allerdings der Gewinner tragen, so der vermeintliche Glücksbote. Dazu sollte der 21-Jährige Google-Play-Karten kaufen und die Bezahl-Codes übermitteln. Der junge Mann glaubte tatsächlich, etwas gewonnen zu haben, kaufte die Karten und verlor so fast 1000 Euro an die Betrüger.

MEHR ZUM THEMA Täter erschleichen Guthabencodes – Mann tappt in Telegram-Sexfalle Betrüger im Kreis Paderborn mit immer neuen Maschen erfolgreich

Gleich 2000 Euro erbeuteten Telefon-Betrüger von einer 80-jährigen Delbrückerin. Sie wurde am Dienstag von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen, der von einer Bestellung bei Zalando im Wert von mehr als 4000 Euro gesprochen habe. Die Seniorin gab an, dass sie nicht im Internet kaufen würde. Dann müsse die EC-Karte der Frau dringend geprüft werden, so der falsche Banker. Dazu würde er einen Mitarbeiter vorbeischicken, der die Karte abholt. Zusätzlich musste die Seniorin ihre Karten-PIN nennen. Wenig später holte ein Mann die Geldkarte ab. Dann beendete der Anrufer das knapp 90-minütige Telefonat. Dem Opfer kamen Bedenken, und sie wandte sich an einen Angehörigen, der sofort die EC-Karten-Sperrung veranlasste. Zu diesem Zeitpunkt war der Betrag von 2000 Euro allerdings schon abgebucht.

Polizei warnt vor der Masche

Vor dieser Masche warnt die Polizei wiederholt. Die Täter gehen geschickt vor und setzen die Opfer permanent unter Druck. So gelinge es ihnen immer wieder, in langen Telefonaten auch Personen zu betrügen, denen die kriminelle Masche durchaus bekannt ist. Deswegen ist es wichtig, das Telefonat sofort zu beenden, rät die Polizei. In solchen Fällen handele es sich zu 100 Prozent um Betrüger.

Bei der Betrugsmasche mit den sogenannten Gewinnversprechen sollte jedem vermeintlichen Opfer klar sein, dass ein Gewinn nur ausgeschüttet wird, wenn man aktiv an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, so die Polizei. Ihr Tipp: „Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen!“

Neben diesen kriminellen Machenschaften am Telefon sind Betrüger auch online aktiv. Wer im Internet kauft und verkauft sollte immer auf der Hut sein und vor allem seine Daten schützen. Dazu mehr im Internet der Polizei NRW.