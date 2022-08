Paderborner Hauptbahnhof: Erster Mieter steht fest

Paderborn

Zug um Zug in die Zukunft – unter diesem Motto wurde Richtfest am Paderborner Hauptbahnhof gefeiert. Läuft alles nach Plan, soll in etwas mehr als einem Jahr, im Herbst 2023, das Jahrhundertprojekt für Paderborn eröffnet werden.

Von Jörn Hannemann