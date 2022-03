Paderborner Hilfskonvoi sicher am Ziel in Przemyśl angekommen

Paderborn/Przemyśl

Kurz nach 11 Uhr hat am Mittwoch der Hilfstransport von Stadt und Kreis Paderborn die polnische Partnerstadt Przemyśl an der ukrainischen Grenze erreicht. Der Konvoi aus fünf Lastwagen wurde von der polnischen Polizei wie vereinbart in Empfang genommen und mit Blaulicht in die Stadt eskortiert. „In der Stadt ist Militär unterwegs“, berichtete Christian Raimund Schlichter, der den Lastwagen der Malteser gesteuert hat.

Von Ingo Schmitz