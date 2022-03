Paderborner Kreislandwirtin fordert sofortiges Umdenken

Bad Wünnenberg-Haaren

Mehl und Sonnenblumenöl werden in einigen Supermärkten bereits in rationierten Mengen abgegeben oder fehlen an manchen Tagen ganz in den Regalen. Folgen des Krieges in der Ukraine, denn diese ist weltweit der wichtigste Exporteur von Sonnenblumenöl und Kornkammer Europas. In der Befürchtung eines Ausfalls dieser Lebensmittel sorgen Kunden offenbar entsprechend vor. Doch droht im Kreis Paderborn tatsächlich eine Lebensmittelknappheit?

Von Marion Neesen