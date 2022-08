Paderborner landet in der Bestsellerliste

Der Paderborner Unternehmer, Businesscoach und Autor Oliver Pott verzeichnet einen weiteren Bucherfolg. Nachdem sich „Wissen zu Geld“ schon sehr gut verkauft hatte, landete Potts neues Sachbuch „Sichtbar!“ gleich in der ersten Woche auf Platz 10 der „Spiegel-Bestsellerliste“ und rangiert damit zum Beispiel vor Henry Kissingers Ausführungen über Staatskunst.

Oliver Pott beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit Sichtbarkeit in der Wirtschaft

Nur Elke Heidenreich stieg mit ihrer Neuveröffentlichung „Ihre glücklichen Augen“ in der ersten Woche noch höher ein, nämlich auf Platz 8. „Sichtbar! Kunden gewinnen in einer immer lauteren Welt“ ist am 17. August bei Campus erschienen, die Erstauflage umfasst 50.000 Exemplare.