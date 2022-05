In den Startlöchern: Auf dem Maspernplatz werden die Kirmes-Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut

Hier läuft‘s rund: Andreas Casinski baut das 100 Tonnen schwere und 38 Meter hohe „Caesar‘s Wheel“ auf. Von den 26 Gondeln heraus haben die Fahrgäste einen wundervollen Blick über die Stadt, den Rummel und auf den Dom. Mehr als 15.000 Lichter beleuchten das Fahrgeschäft in der Dunkelheit.

Vor wenigen Tagen noch Parkplatz, bald schon Kirmes: Seit Anfang der Woche werden auf dem Maspernplatz, auf der Seite an der Paderhalle, die Fahrgeschäfte und Buden für Lunapark aufgebaut. Am Samstag, 14. Mai, wird der Rummel eröffnet, mit der Paderborn traditionell in die Kirmes- und Jahrmarktsaison startet.