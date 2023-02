Paderborner Ulli Polenz bleibt Chef der Kassenärztlichen Vereinigung

Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten im Raum Paderborn/Höxter haben eine neu formierte regionale Repräsentanz gewählt: Leiter der Bezirksstelle Paderborn der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bleibt Dr. Ulli Polenz, Allgemeinmediziner in Paderborn. Neuer stellvertretender Leiter ist Dr. Michael Surrey, Hausarzt in Salzkotten.

In den Kreisen Paderborn und Höxter kümmern sich derzeit insgesamt rund 640 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten um die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung. Ulli Polenz steht wie in den vergangenen sechs Jahren seit Januar in der neuen Wahlperiode an ihrer Spitze.

Der Facharzt für Allgemeinmedizin bekräftigt: „Gerne will ich mich auch künftig für das Wohl der Patientinnen und Patienten und für die Belange der Kolleginnen und Kollegen einsetzen. In Zeiten des Ärzte- und Fachkräftemangels wird es besonders wichtig sein, die medizinische Versorgung in den Kreisen Höxter und Paderborn weiterhin zu sichern“, so Polenz.

Michael Surrey ist Facharzt für Allgemeinmedizin und hat auch langjährige Erfahrung im Bereich der Palliativmedizin. Surrey arbeitet intensiv im Paderborner Palliativnetz mit. Er unterstreicht die Bedeutung der ganzheitlichen Behandlung für Patientinnen und Patienten mit einer lebensverkürzenden Erkrankung: „Der Ausbau der Palliativmedizin im Bereich der Bezirksstelle liegt mir sehr am Herzen. Bei diesem wichtigen Thema steht die Verbesserung der Lebensqualität der schwer kranken Menschen im letzten Lebensabschnitt im Mittelpunkt, zum Beispiel bei der Schmerzmedikation und der psychosozialen Begleitung.“ Der frisch nominierte Ärztevertreter fügt hinzu: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.“

Foto: Fotostudio Verena Neuhaus

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat zwölf Bezirksstellen, die jeweils durch ein ärztliches oder psychotherapeutisches Mitglied ehrenamtlich geleitet werden. Die Bezirksstellenleiter vertreten die KVWL ortsnah und sichern umgekehrt die Anbindung der Regionen. Sie sind wichtige Ansprechpartner für die Mitglieder, aber auch für die lokale Presse. Zu ihren Aufgaben gehören die Information und Beratung. Außerdem pflegen die Bezirksstellenleiter den Dialog mit Ärztevereinen und Netzverbünden. Sie wirken mit an der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und sind für die Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region verantwortlich. Die Bezirksstellenleiter werden nach Vorschlag durch den gewählten Beirat der Bezirksstelle vom KVWL-Vorstand ernannt.