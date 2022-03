Paderborns Grüne fahren Rad mit Spitzenkandidatin Mona Neubaur

Paderborn

Auf 25 Prozent des Verkehrsaufkommens soll der Radverkehr wachsen, fordern die Grünen in Stadt und Land. Am Dienstag, 22. März, ab 18.30 Uhr, diskutieren die NRW-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Mona Neubaur und die Landtagskandidaten Ulli Möhl und Norika Creuzmann mit Anwohnern und Initiativen, welche Chancen die neue Fahrradstraße Dörener Weg eröffnet, aber auch wie sich Mobilität in den Städten weiter verbessern lässt.

