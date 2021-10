Parkplätze werden für Herbstlibori gesperrt

Vom 23. bis zum 31. Oktober wird in Paderborn Herbstlibori gefeiert. Die Sperrungen für die Kirmes beginnen in der Vorwoche.

Die Aufbauarbeiten in Paderborn starten bald

Ab Montag, 18. Oktober, wird der mittlere Parkplatz am Liboriberg vollständig gesperrt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Einen Tage folgen die Sperrung des oberen und unteren Parkplatzes. Der Schotterparkplatz an der Wilhelm-Kaufmann-Allee ist bereits ab Samstag, 16. Oktober, vollständig gesperrt.

Als Ausweichmöglichkeit kann die Tiefgarage Königsplatz genutzt werden. Sie ist montags

bis samstags von 6.30 Uhr bis 2 Uhr am nächsten Tag und sonntags von 10 Uhr bis 2 Uhr geöffnet.

Nach Beendigung der Abbauarbeiten und der Reinigung auf dem Liboriberg werden die

Parkplätze voraussichtlich wieder ab dem 3. November zur Verfügung stehen.