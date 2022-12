Pflegeberatung des Kreises Paderborn bietet Sprechstunden in allen Gemeinden an

Bei der kostenlosen Pflegeberatung des Kreises Paderborn beraten Fachkräfte rund um die Themen Alter und Pflege. Die Sprechstunden werden monatlich in allen Gemeinden des Kreises angeboten. Die Termine für den Januar 2023 stehen bereits fest.

Ob Sturz oder Herzinfarkt, Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz, ob Behinderung oder einfach nur das Alter: „Jeder kann zum Pflegefall werden. Meist übernehmen dann Angehörige die Pflege“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Paderborn. Der neue, ungewohnte Alltag sei eine kräftezehrende Belastung, sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die Angehörigen.

Unterstützung gibt es bei der kostenlosen Pflegeberatung des Kreises. Im Gespräch mit Fachkräften können sich dort Betroffene zu den Themen Alter und Pflege beraten lassen. Sprechstunden werden monatlich in allen Gemeinden angeboten. Nach Absprache können auch montags bis freitags Termine im Beratungszentrum „Alter und Pflege“ in der Aldegreverstraße in Paderborn vereinbart werden. Auch außerhalb dieser Zeiten sind Beratungen nach Vereinbarung möglich. Auf Wunsch kommen die Fachkräfte auch direkt zu den Betroffenen nach Hause.

Termine der Pflegeberatung im Januar 2023

Borchen: 3. Januar von 10 bis 12 Uhr im Rathaus Borchen, Unter der Burg 1

Hövelhof: 31. Januar von 14 bis 16 Uhr im katholischen Familienzentrum, Schloßstr. 12a

Delbrück: 5. Januar von 9 bis 11 Uhr im Rathaus Delbrück, Lange Str. 45, 33129 Delbrück

Salzkotten: 4. Januar von 14.30 bis 16.30 Uhr im Caritas Kompetenzzentrum, Geseker Str. 10

Büren: 10. Januar von 9 bis 11 Uhr in der Stadtverwaltung Büren, Königstr. 16

Lichtenau: 17. Januar von 9 bis 11 Uhr in der Stadtverwaltung Lichtenau, Lange Str. 39

Altenbeken: 24. Januar von 8.30 bis 10.30 Uhr Gemeinde Altenbeken, Eingang Ortwaldstrasse 2

Bad Lippspringe: 12. Januar von 10 bis12 Uhr in der Burgstr. 12, Raum 2, 33175 Bad Lippspringe

Bad Wünnenberg: 23. Januar von 9 bis 11 Uhr im KuGA, Im Aatal 1

Eine Terminvereinbarung für die Sprechstunde ist erwünscht, jedoch nicht zwingend notwendig. Das Angebot der Pflegeberatung des Kreises Paderborn ist telefonisch unter 05251/308-5077 oder per E-Mail [email protected] erreichbar.