Platz fürs Rad im Bahnmeisterhaus Salzkotten

Wo einst der Bahnmeister mit seiner Familie wohnte, sollen bald Fahrräder einziehen. So sehen es jedenfalls Pläne für die Mobilstation am Salzkottener Bahnhof vor.

Das ehemalige, ortsbildprägende und Das Erhaltenswerte Bahnmeisterwohnhaus (Verner Straße 7) soll zu einem Fahrradparkhaus (B+R – Anlage) umgenutzt werden. Auf der angrenzenden Freifläche soll eine P+R – Anlage in Form einer Parkpalette errichtet werden.

Im Oktober 2018 war die Verwaltung auf Antrag der CDU-Fraktion beauftragt worden, ein Finanzierungskonzept für eine solche Mobilstation zu erarbeiten. In der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 15. Februar, (18 Uhr Mensa der Gesamtschule) will sie nun ein konkretes Konzept vorstellen.