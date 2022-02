Polizei: demente Frau (89) noch rechtzeitig gefunden

Nach rund einer Stunde ist am Samstagmorgen eine demente Frau gefunden worden, die ihre Wohneinrichtung in Borchen-Schloß Hamborn (Kreis Paderborn) unbemerkt verlassen hatte. Nach Angaben der Polizei erlitt die 89-Jährige lediglich eine leichte Unterkühlung.

Gegen 5.40 Uhr meldeten sich Pflegekräfte bei der Polizei und berichteten von der vermissten Frau, die lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet und barfuß unterwegs sei. Da sie sonst relativ rüstig sei, sei sie durchaus mobil.

„Aufgrund der niedrigen Temperaturen, die Außentemperatur betrug lediglich 3 Grad Celsius, bestand die Gefahr, dass die Seniorin erfrieren könnte“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daher wurde mit einem großen Polizeiaufgebot sowohl das Altenheim als auch das Umfeld abgesucht. Die Frau wurde an einem Carport im Freien hockend um 6.45 Uhr gefunden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. „Sie erlitt eine glücklicherweise nur eine leichte Unterkühlung“, so die Polizei.