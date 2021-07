Polizei durchsucht und schließt Delbrücker Bandidos-Clubhaus

Delbrück

Im Zuge des Verbots des Rocker- und Motorrad-Clubs Bandidos ist am Montagmorgen auch das Vereinsheim des Clubs in Delbrück durchsucht und geschlossen worden. Wie die für NRW federführende Polizei in Dortmund bestätigte, wurde bei der Durchsuchung in Delbrück eine Harley-Davidson beschlagnahmt.

Von Matthias Band