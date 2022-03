Polizei Paderborn warnt erneut vor Schockanrufen

Paderborn

Im Kreis Paderborn läuft seit Donnerstag eine weitere Welle von Schockanrufen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, melden sich die Täterinnen und Täter am Telefon als Tochter, Sohn oder Enkel, die angeblich einen schweren Unfall mit Todesfolge verursacht haben. Deswegen seien sie in Untersuchungshaft genommen worden.