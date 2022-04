Polizei: wenig Unfälle bei Wintereinbruch im Kreis Paderborn

Fünf Glätteunfälle, festgefahrene Lkw und in den Graben gerutschte Autos sorgten am Freitagmorgen für einige Einsätze der Polizei im Kreis Paderborn. An zwei verunglückten Autos waren bei winterlichen Straßenverhältnissen verbotswidrig Sommerreifen montiert, wie die Polizei gegen Mittag mitteilte. Ein Mann erlitt Verletzungen.

Ab 5 Uhr rutschten den Angaben zufolge in den Höhenlagen des Kreises einige Autos von der Straße, ohne dass es zu Schäden kam.

Bei Bad Wünnenberg-Elisenhof überholte ein 21-jähriger Fahrer auf der L817 gegen 5.40 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ein anderes Fahrzeug. „Beim Wiedereinscheren geriet der 5er BMW außer Kontrolle und kam nach links von der Straße ab“, so Polizeisprecher Michael Biermann. Das Auto prallte mit der linken Seite gegen einen Baum und blieb stark beschädigt im Graben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizisten stellten am Unfallort fest, dass der Wagen mit Sommerreifen ausgestattet war.

Auch an einem Opel Grandland, mit dem ein Autofahrer gegen 5.50 Uhr auf der B64 bei Paderborn auf der Krumme-Grund-Brücke in die Leitplanken schleuderte, waren Sommerreifen aufgezogen. Der Sachschaden liegt hier bei 12.000 Euro. Beide Sommereifen-Fahrer müssen mit Bußgeldbescheiden in Höhe von 120 Euro und einen Punkt im Bundeszentralregister rechnen.

Um 7.20 Uhr landeten auf der K1 bei Paderborn-Dahl und auf der Torfbruchstraße bei Lichtenau zwei Autos im Graben. Es blieb bei Sachschäden. Um 7.50 Uhr fuhr sich ein Lkw in Lichtenau an der Allenstadt fest.

Ebenfalls bei Lichtenau steckten um 9 Uhr vier Schwertransporte auf dem Weg zum Windpark an der Kreuzung B68/Maiweg fest. Die Polizei sperrte für Bergung und Rangiermanöver zeitweise die Bundesstraße. In Altenbeken kippte gegen 11 Uhr an der Unteren Sage kurz vor dem Tunnel ein Baum auf die Straße und wurde von der Feuerwehr beseitigt.