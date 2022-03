Protestaktion gegen Lego: 10.000.000 Steine und ein Gerichtsstreit

Thorsten Klahold, Händler aus Bad Lippspringe, fordert Weltkonzern heraus – Prozess am Freitag

Bad Lippspringe/Paderborn

Bei diesem Anblick wird jedes Kind Bauklötze staunen: Hunderte Kartons türmen sich in einer ehemaligen Fabrikhalle irgendwo an einem geheimen Ort in Ostwestfalen.

Von Jörn Hannemann