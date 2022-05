Vergewaltigungs-Prozess: Puzzlespiel um Vorfälle in Büren

Büren/Paderborn

Was geschah im vergangenen Oktober, als eine 29-jährige Rumänin zwei Tage in einer Bürener Wohnung festgehalten worden sein soll? Wurde sie tatsächlich von zwei Landsleuten mehrfach vergewaltigt? Diesen Fragen geht die 8. große Strafkammer des Landgerichts Paderborn zurzeit in einem mühseligen Puzzlespiel nach.

Von Ulrich Pfaff