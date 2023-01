Ralf Nolte wird Diözesan-Caritasdirektor im Erzbistum Paderborn

Der Religionspädagoge und systemische Organisationsberater Ralf Nolte ist seit 2012 als Referent für Personal- und Organisationsentwicklung in der Paderborner Geschäftsstelle des Diözesan-Caritasverbandes tätig. Seitdem leitete er die Ausbildung von mehr als 120 seelsorglichen Begleitungen in sozialen Einrichtungen. Seit 2013 ist er Diözesanbeauftragter für die seelsorgliche Begleitung und im Rahmen der Bistumsentwicklung im Erzbistum Paderborn seit 2015 verantwortlich für die Förderung einer diakonischen Kirchenentwicklung. In diesem Zusammenhang ist er unter anderem zuständig für den Fachdienst Caritas-Koordination.

Ralf Nolte, der in Niedermarsberg geboren wurde, studierte Religionspädagogik an der Katholischen Fachhochschule in Paderborn und war 16 Jahre als Gemeindereferent in Paderborn, Bestwig und Brilon tätig. Seit dem vergangenen Jahr studiert er nebenberuflich im Master „Nonprofit-Management and Governance“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Nolte lebt mit seiner Frau und seinen drei erwachsenen Kindern in Brilon. Er ist ausgebildeter Wanderleiter des Deutschen Alpenvereins und ehrenamtlich im Vorstand des Sauerländer Bogenschützen sowie als Übungsleiter in der Volleyball-Abteilung des TV Brilon tätig.

Witt: Mischung wird Verband guttun

„Ralf Nolte steht mit seiner Ausbildung und Berufslaufbahn für das pastorale Anliegen der Caritas“, sagt Domkapitular Dr. Thomas Witt, Vorsitzender des Diözesan-Caritasrates. „An der Schnittstelle zwischen Pastoral und Caritas hat er viel gearbeitet und diesen Punkt profiliert. Gleichzeitig ist er schon lange bei der Caritas, kennt den Diözesan-Caritasverband und seine Herausforderungen. Diese Mischung wird dem Verband guttun.“

Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn ist der Zusammenschluss von mehr als 200 katholischen Trägern der Alten- und Gesundheitshilfe, der Jugend- und Behindertenhilfe sowie weiterer Dienste mit rund 70.000 Beschäftigten. Der Verband unterstützt die caritative Arbeit der angeschlossenen Träger und Einrichtungen, regt soziale Innovationen an, leistet politische Interessenvertretung und fördert das besondere Caritas-Profil. Gegründet wurde der Verband 1915. In der Paderborner Geschäftsstelle sind rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.