Reiter naschen für guten Zweck

Der Marzipantaler aus dem Hause Niederegger präsentiert sich in der limitierten Ostervariante mit Drei-Hasen-Fenster-Motiv und ist eine Initiative des Paderborner Clubs. Zonta ist ein weltweites Netzwerk von berufstätigen Frauen, das mit internationalen, nationalen und regionalen Projekten und Aktionen insbesondere Frauen und Kinder unterstützt und fördert.

Zonta-Schatzmeisterin zeigt sich zuversichtlich

Initiiert hat den Verkauf an den Turniertagen Zonta-Schatzmeisterin Gabriele Antpöhler. „Als Mitglied des Reitvereins ist mir bewusst, dass besonders das traditionsreiche Osterreitturnier jedes Jahr zahlreiche Besucher und viele Familien auf den Turnierplatz im Kurwald lockt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass viele Freunde des Reitsports unser Benefiz-Projekt unterstützen“, berichtet Antpöhler.

Auch das Projekt Schultüte wird gefördert

Reitvereinsvorsitzender Dominik Hengst zeigt sich begeistert von der Idee, mit dem WBO-Tag, einem Turniertag für Kinder und Jugendliche und dem Osterreitturnier soziale Projekte in der Region zu unterstützen. „Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen verschiedenen Projekten zugute. Unter anderem wird das Projekt ‚Schultüte“ gefördert, welches bedürftige Kinder aus benachteiligten Familien durch Spenden an Grundschulen unterstützt. Solche Initiativen liegen mir als Lehrer ganz besonders am Herzen“, sagt Hengst. Der Zonta-Taler wird zum WBO-Tag an diesem Samstag, 9. April, und auch zum Osterreitturnier verkauft. Das findet dann vom 16. bis 18. April statt. Die Marzipantaler kosten je 10 Euro und eignen sich auch als Geschenkidee für die Osterfeiertage. Der komplette Gewinn fließt in die Benefizarbeit.