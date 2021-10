Trotz Panne: Rekordversuch geglückt!

Über dem Himmel des Paderborner Flughafens ist am Samstagnachmittag ein neuer Weltrekord aufgestellt worden.

Der Rekordversuch in vollem Gange.

Hoch oben entpackte die siebenköpfige Truppe namens „Cypres Demo Team“ eine XXL-Deutschlandflagge.

Die Fallschirmspringer hatten sich zum Ziel gesetzt, beim Sprung die größte Flagge der Welt am Himmel zu präsentieren. Die Bestmarke, die es zu schlagen galt, lag bei 4.800 Quadratmetern. Das haben sie geschafft.

Die Vorbereitungen für den spektakulären Weltrekordversuch liefen bereits seit langem.

Ursprünglich geplant war, dass die Fahne im Anschluss an den Sprung auf dem Flugplatz ausgelegt und von Freiwilligen vermessen wird. Da die XXL-Fahne jedoch nicht auf dem Gelände des Flughafens, sondern in einem benachbarten Waldstück in den Baumkronen landete, muss sie nun zuerst von Kräften der Feuerwehr geborgen werden.