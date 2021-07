Reul holt Mord-Ermittler aus dem Ruhestand

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) will pensionierte Mordermittler reaktivieren. Das Land sucht Kripobeamtinnen und Kripobeamte im Ruhestand, die sich in sogenannte Cold Cases einarbeiten wollen – ungeklärte Todesfälle.

Frauke Liebs aus Paderborn wurde vor 15 Jahren ermordet. Auch dieser ungelöste Fall steht in der Datenbank für „Cold Cases“

Das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf hatte 2018 begonnen, eine Datenbank für ungeklärte Todesfälle seit 1970 aufzubauen. In den Fällen, in denen es Hinweise auf Mord gibt, soll weiter ermittelt werden – weil Mord nicht verjährt.