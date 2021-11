Rückzug aus der Mittelstandsvereinigung

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann hat am Mittwoch bestätigt, dass er den Bundesvorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) von CDU und CSU niederlegen wird.

"Den Gedanken, die MIT abzugeben, habe ich schon länger im Kopf. Denn ich habe immer gesagt, dass die Kanzlerschaft auf acht Jahre begrenzt werden sollte. Gleiches muss auch für Spitzenämter in der Partei gelten – also auch für mich. Deshalb gehe ich jetzt diesen Schritt."

"Hinzu kommt, dass Friedrich Merz mir im Falle seiner Wahl zum Parteivorsitzenden die Führung der neuen Grundsatz- und Programm-Kommission übertragen möchte. Ich wäre also für die inhaltliche Neuaufstellung der CDU verantwortlich. Und das dürfte ein Fulltime-Job werden", sagte Linnemann der Tageszeitung "Westfalen-Blatt" (Bielefeld).

Ziel: stellvertretender Parteivorsitz

Obwohl Merz noch nicht gewählter CDU-Chef ist, habe er sich dazu entschieden. "Ich spiele mit offenen Karten. Ich will stellvertretender Parteivorsitzender werden. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass ich aus dieser Positionam meisten für unsere Partei bewirken kann. Ich will, dass die CDU wieder stark wird und ihren Status als Volkspartei hält", so Linnemann weiter.