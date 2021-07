„Sagenhaften Quellen“ auf der Spur

Die Sommerferien im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn stehen im Zeichen des Themenjahres zu Karl dem Großen.

Bei den Familienführungen mit anschließender Bastelaktion für Kinder ab acht Jahren geht es auf Entdeckungstour durch das Alltagsleben der Westfalen im Mittelalter. Auf dem Programm stehen Bauen und Wohnen, Schrift und Malerei sowie Reisen vor 1200 Jahren. Im Anschluss wird gebastelt.

„Abschreiben erlaubt!“ heißt es am 13. und 17. Juli sowie 7. und 12. August jeweils um 15 Uhr. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Der Rundgang befasst sich mit der karolingischen Schrift und Malerei. Wer konnte damals überhaupt lesen und schreiben, und wo lernte man es? Karl der Große führte damals eine neue Schrift mit gut lesbaren Buchstaben ein: die karolingische Minuskel. Auch in der Pfalz Karls des Großen fanden Archäologen Schreibgriffel. Nach dem Museumsrundgang können die Teilnehmer auf Pergament mit Federkiel und selbst gemischter Tinte schreiben.

Zeitreise ins Mittelalter

Auf eine Expedition ins unbekannte Sachsen geht es für Familien mit Kindern ab acht Jahren bei einem weiteren Ferienangebot. Termine: 14., 16. und 24. Juli sowie 10. und 13. August jeweils um 15 Uhr. Im frühen Mittelalter im Land der Sachsen unterwegs zu sein, war ein Abenteuer. Auf dem Weg lauerten nicht nur Räuber, sondern auch wilde Tiere wie Wildschweine, Bären oder Wölfe. Die Verkehrsverbindungen glichen Trampelpfaden, Unterkünfte für die Nacht waren Mangelware. Warum trotzdem gereist wurde, erfahren die Teilnehmer bei dieser Expedition. Im Anschluss an den Rundgang werden Reisebeutel aus Filz hergestellt.

An jeder Sommerferienaktion können maximal zwei Familien teilnehmen. Die Kosten betragen 20 Euro pro Familie inklusive Museumseintritt und Material. Anmeldung unter Tel. 05251/ 105110 oder per E-Mail an angelika.mateja@lwl.org.

Darüber hinaus finden jeden Sonntag und während der Liboriwoche täglich um 15 Uhr kostenlose öffentliche Führungen statt. Unter verschiedenen Aspekten lernen Erwachsene, Jugendliche und Kinder das Leben der Menschen in Westfalen im Mittelalter kennen.

Führungen sind kostenlos

Los geht es am Freitag, 29. Juli, mit einem Rundgang durch die Paderborner Königspfalzen. Hier erfahren die Besucher, welche Könige und Kaiser im Mittelalter in Paderborn zu Gast waren. Im Mittelpunkt des Rundgangs steht die Palastanlage Heinrichs II. aus dem 11. Jahrhundert. Als Mauerreste der Pfalz bei Ausgrabungen freigelegt wurden, waren sie so gut erhalten, dass ein Wiederaufbau möglich war, der auch die historische Bausubstanz einbezieht. Auch über die Pfalz Karls des Großen, die 776 an gleicher Stelle wie die spätere Pfalz Heinrichs II. erbaut wurde, erfahren die Teilnehmer mehr.

Bei der Führung „Weg mit dem faden Brei...“ (26.7., 30.7.) erfahren die Teilnehmer mehr über die kulturellen Hintergründe königlicher Empfänge und höfischen Speisens. Die Führung „Sagenhafte Quellen“ findet am 11. und 27. Juli statt und führt in den Quellkeller.

Die öffentlichen Führungen und der archäologische Stadtrundgang sind kostenlos. Zu zahlen ist nur der Museumseintritt. Maximal 19 Personen sind möglich. Die Anmeldung erfolgt vor Ort im LWL-Museum in der Kaiserpfalz. Infos: www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de.