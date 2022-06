1400 Gäste beim Dinner in Weiß in Salzkotten

Veranstaltung knüpft an alte Erfolge an

Salzkotten

Die Skepsis war schon da. Wird Dinner in Weiß in Salzkotten an die alten Erfolge anknüpfen können oder hat die fast dreijährige Corona-Unterbrechung einen Einbruch verursacht? Bereits im Vorfeld war diese Frage schon geklärt und aller Skepsis entledigt: Ausverkauft!

Von Johannes Büttner