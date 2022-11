150 Jahre Upsprunger Friedhof

Salzkotten-Upsprunge

In Novembertagen kümmern sich alljährlich viele Menschen besonders um die letzte Ruhestätte ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde, etwa an Allerheiligen oder vor dem Totensonntag. Upsprunges Ortsheimtpfleger Norbert Schulte hat das zum Anlass genommen, einmal auf die Geschichte des Friedhofwesens in seinem Heimatort zu blicken. Den Kirchof gibt es dort seit 250, den Friedhof seit nunmehr 150 Jahren.

Von Norbert Schulte